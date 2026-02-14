Тарасова: Миша Шайдоров — олимпийский чемпион? О, господи
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова эмоционально отреагировала на золотую медаль Олимпийских игр у 21-летнего казахстанского фигуриста Михаила Шайдорова в мужском одиночном катании во время трансляции решающих прокатов.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90
«Миша Шайдоров сейчас там умрёт. Поздравляю. Миша Шайдоров — олимпийский чемпион? О, господи», — сказала Тарасова в эфире Okko.
На Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия) за своё выступление Шайдоров набрал 291,58 балла. После короткой программы Шайдоров занимал пятое место.
Серебряную медаль взял японский фигурист Юма Кагияма с результатом 280,06 балла. Тройку призёров замкнул ещё один японец Сюн Сато (274,90 балла).
