«Для меня Гуменник минимум с медалью». Глейхенгауз раскритиковал судейство на Олимпиаде

Хореограф Даниил Глейхенгауз подверг критике судейство в мужском личном турнире на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия), заявив, что российский фигурист Пётр Гуменник заслуживал оказаться на пьедестале. Гуменник занял итоговое шестое место, от бронзы его отделило менее четырёх баллов.

Глейхенгауз работал с Гуменником над его короткой программой «Парфюмер», которую Пётр не смог представить на Олимпиаде из-за проблем с авторскими правами.

«Лично моё мнение, что при той ситуации, в которой оказался Петя — без рейтинга и международного опыта, он должен был быть сегодня занять третье место. Если бы он имел рейтинг, то минимум второе.

Мы смотрели распечатки. Ни у одного спортсмена не было столько отмеченных жёлтых квадратиков, сколько у Пети. Плюс компоненты, всего 80. У Адама Сяо Хим Фа и Ильи Малинина с их сорванными программами — компоненты больше. Очень жаль, но для меня Петя как минимум с медалью», — сказал Глейхенгауз в эфире Okko.