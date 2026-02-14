Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фристайл. Женщины. Парный могул. Финал
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
12:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Для меня Гуменник минимум с медалью». Глейхенгауз раскритиковал судейство на Олимпиаде

«Для меня Гуменник минимум с медалью». Глейхенгауз раскритиковал судейство на Олимпиаде
Комментарии

Хореограф Даниил Глейхенгауз подверг критике судейство в мужском личном турнире на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия), заявив, что российский фигурист Пётр Гуменник заслуживал оказаться на пьедестале. Гуменник занял итоговое шестое место, от бронзы его отделило менее четырёх баллов.

Глейхенгауз работал с Гуменником над его короткой программой «Парфюмер», которую Пётр не смог представить на Олимпиаде из-за проблем с авторскими правами.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90

«Лично моё мнение, что при той ситуации, в которой оказался Петя — без рейтинга и международного опыта, он должен был быть сегодня занять третье место. Если бы он имел рейтинг, то минимум второе.

Мы смотрели распечатки. Ни у одного спортсмена не было столько отмеченных жёлтых квадратиков, сколько у Пети. Плюс компоненты, всего 80. У Адама Сяо Хим Фа и Ильи Малинина с их сорванными программами — компоненты больше. Очень жаль, но для меня Петя как минимум с медалью», — сказал Глейхенгауз в эфире Okko.

Материалы по теме
Шайдоров сенсационно взял золото, у Гуменника украли медаль! Итоги 7-го дня Олимпиады-2026
Шайдоров сенсационно взял золото, у Гуменника украли медаль! Итоги 7-го дня Олимпиады-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android