Фристайл. Женщины. Парный могул. Финал
Олимпиада 2026

«Пётр смог!» Мама Гуменника впервые отреагировала на выступление сына на Олимпиаде

Комментарии

Елена Гуменник, мама российского фигуриста Петра Гуменника, прокомментировала выступление своего сына в произвольной программе на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). По итогам соревнований Пётр занял шестое место с результатом 271,21 балла.

«Мы рады и гордимся сыном. Благодарим всех за молитвы. Петр выстоял, смог!» — сказала Елена Гуменник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90

Гуменник остался в 3,69 балла от третьего места на Олимпиаде-2026. Cтоит отметить, что по технической оценке Пётр показал второй результат, он проиграл по этому показателю только казахстанцу Михаилу Шайдорову, который впоследствии стал олимпийским чемпионом — 2026.

