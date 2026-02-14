«Пётр смог!» Мама Гуменника впервые отреагировала на выступление сына на Олимпиаде

Елена Гуменник, мама российского фигуриста Петра Гуменника, прокомментировала выступление своего сына в произвольной программе на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). По итогам соревнований Пётр занял шестое место с результатом 271,21 балла.

«Мы рады и гордимся сыном. Благодарим всех за молитвы. Петр выстоял, смог!» — сказала Елена Гуменник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Гуменник остался в 3,69 балла от третьего места на Олимпиаде-2026. Cтоит отметить, что по технической оценке Пётр показал второй результат, он проиграл по этому показателю только казахстанцу Михаилу Шайдорову, который впоследствии стал олимпийским чемпионом — 2026.