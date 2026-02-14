Тарасова — о выступлении Малинина: это всё командник, его измотали. Совсем не владел собой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на выступление американского фигуриста Ильи Малинина в произвольной программе на Олимпийских играх — 2026. Спортсмен допустил пять грубых ошибок в своём прокате. Он лидировал по итогам короткой программы и сенсационно сорвал произвольную, в итоге получив 264,49 балла и заняв восьмое место.

«Это всё командник. Они его измотали. За одну неделю – две программы. Выходить так два раза невозможно. Вот он и валялся.

Совсем не владел собой. Я уверена, что это командник. Его нужно делать не в начале соревнований, а после. Это серьёзное дело, так что там он катается на максимум», — сказала Тарасова в эфире Okko.

Малинин упал с четверного лутца и с двойного сальхова. Он сделал три «бабочки» — на акселе, риттбергере и сальхове. Чисто в прокате Илья исполнил только два прыжка — четверной флип и четверной лутц.

