Тарасова — о выступлении Малинина: это всё командник, его измотали. Совсем не владел собой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на выступление американского фигуриста Ильи Малинина в произвольной программе на Олимпийских играх — 2026. Спортсмен допустил пять грубых ошибок в своём прокате. Он лидировал по итогам короткой программы и сенсационно сорвал произвольную, в итоге получив 264,49 балла и заняв восьмое место.
«Это всё командник. Они его измотали. За одну неделю – две программы. Выходить так два раза невозможно. Вот он и валялся.
Совсем не владел собой. Я уверена, что это командник. Его нужно делать не в начале соревнований, а после. Это серьёзное дело, так что там он катается на максимум», — сказала Тарасова в эфире Okko.
Малинин упал с четверного лутца и с двойного сальхова. Он сделал три «бабочки» — на акселе, риттбергере и сальхове. Чисто в прокате Илья исполнил только два прыжка — четверной флип и четверной лутц.
Олимпиада-2026: главное:
- 14 февраля 2026
-
01:50
-
01:49
-
01:46
-
01:45
-
01:41
-
01:36
-
01:35
-
01:29
-
01:29
-
01:21
-
01:20
-
01:19
-
01:15
-
01:11
-
01:10
-
01:09
-
01:00
-
00:59
-
00:57
-
00:50
-
00:48
-
00:46
-
00:42
-
00:33
-
00:32
-
00:25
-
00:22
-
00:19
-
00:04
-
00:00
- 13 февраля 2026
-
23:59
-
23:45
-
23:41
-
23:40
-
23:37