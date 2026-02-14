Реакция Ильи Малинина на провальное выступление на Олимпийских играх — 2026

Двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин сильно расстроился из-за своего выступления в произвольной программе на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). 21-летний спортсмен едва сдерживал слёзы после крайне неудачного проката.
Он лидировал по итогам короткой программы и сенсационно сорвал произвольную, в итоге получив 264,49 балла и заняв восьмое место. Малинин являлся главным претендентом на победу на Олимпиаде.
Фото: Кадр из трансляции Okko
В произвольной Илья Малинин допустил пять грубых ошибок: два падения и три «бабочки». Чисто ему удалось исполнить только два прыжковых элемента.
Олимпийским чемпионом Игр-2026 сенсационно стал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров. За своё выступление он набрал 291,58 балла. После короткой программы Шайдоров занимал пятое место.
- 14 февраля 2026
-
01:50
-
01:49
-
01:46
-
01:45
-
01:41
-
01:36
-
01:35
-
01:29
-
01:29
-
01:21
-
01:20
-
01:19
-
01:15
-
01:11
-
01:10
-
01:09
-
01:00
-
00:59
-
00:57
-
00:50
-
00:48
-
00:46
-
00:42
-
00:33
-
00:32
-
00:25
-
00:22
-
00:19
-
00:04
-
00:00
- 13 февраля 2026
-
23:59
-
23:45
-
23:41
-
23:40
-
23:37