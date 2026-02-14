Скидки
Фристайл. Женщины. Парный могул. Финал
Смотреть трансляцию
12:30 Мск
Реакция Ильи Малинина на провальное выступление на Олимпийских играх — 2026

Комментарии

Двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин сильно расстроился из-за своего выступления в произвольной программе на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). 21-летний спортсмен едва сдерживал слёзы после крайне неудачного проката.

Он лидировал по итогам короткой программы и сенсационно сорвал произвольную, в итоге получив 264,49 балла и заняв восьмое место. Малинин являлся главным претендентом на победу на Олимпиаде.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90

Фото: Кадр из трансляции Okko

В произвольной Илья Малинин допустил пять грубых ошибок: два падения и три «бабочки». Чисто ему удалось исполнить только два прыжковых элемента.

Олимпийским чемпионом Игр-2026 сенсационно стал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров. За своё выступление он набрал 291,58 балла. После короткой программы Шайдоров занимал пятое место.

Главный фаворит ОИ-2026 Илья Малинин допустил два падения и три «бабочки» в произвольной
Комментарии
