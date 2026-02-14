Тарасова — о Гуменнике: такие талантливые ребята должны быть на международных турнирах
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова подчеркнула, что такие талантливые фигуристы, как Пётр Гуменник, должны быть на международных соревнованиях.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90
«Петя же говорит, что хочет кататься на международных соревнованиях, а не кататься там, где мы катаемся годами по своей стране. Но соревнования должны быть международными, и такие талантливые ребята должны быть на этих соревнованиях, учиться настраивать себя. И мы, тренеры, тоже должны становиться сильнее на этих соревнованиях», — сказала Тарасова в эфире Okko.
По итогам соревнований в мужском одиночном катании на ОИ-2026 Пётр Гуменник занял шестое место с результатом 271,21 балла.
