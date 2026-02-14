Илья Малинин занял восьмое место на Олимпиаде-2026, будучи главным фаворитом турнира

Двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин стал восьмым по итогам произвольной программы на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Малинин сенсационно сорвал весь прокат и набрал 264,49 балла. 21-летний американец был главным фаворитом соревнований, он два раза подряд выигрывал ЧМ.

Малинин лидировал по итогам короткой программы и выходил на произвольную под последним стартовым номером. В произвольной Илья допустил пять грубых ошибок: два падения и три «бабочки». Чисто ему удалось исполнить только два прыжковых элемента.

Олимпийским чемпионом Игр-2026 сенсационно стал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров. За своё выступление он набрал 291,58 балла.