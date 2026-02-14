Гуменник выразил надежду, что продолжит выступать на международных соревнованиях

Российский фигурист Пётр Гуменник в интервью Елизавете Туктамышевой выразил надежду, что ещё получит возможность выступать на международных соревнованиях.

«Я надеюсь, что будет возможность ещё выступать на международных соревнованиях в следующем сезоне, очень хотелось бы. После такого хорошего старта было бы печально на этом закончить, поэтому хочется продолжать», — сказал Гуменник в эфире Okko.

Гуменник занял итоговое шестое место в мужском личном турнире на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Пётр остался в 3,69 балла от третьего места на Олимпиаде-2026. Стоит отметить, что по технической оценке Пётр показал второй результат, он проиграл по этому показателю только казахстанцу Михаилу Шайдорову, который впоследствии стал олимпийским чемпионом — 2026.

Материалы по теме Тарасова — о Гуменнике: такие талантливые ребята должны быть на международных турнирах

Олимпиада-2026: главное: