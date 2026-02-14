Первый тренер Гуменника: на ОИ у Петра чистое призовое место! Я бы подавала апелляцию

Первый тренер Петра Гуменника Татьяна Юрышева считает, что российский фигурист Пётр Гуменник заслуживал стать призёром Олимпиады-2026 в Милане (Италия). По итогам соревнований Пётр занял шестое место с результатом 271,21 балла.

«Петя выступил отлично! Вы же видели всё! Сделал всё! Понятное дело, что засудили и убрали… Какие-то вопросы появились — откуда они? Всё чисто сделано. Непонятно! Я бы подавала апелляцию. Но понятно, что никто ничего делать уже делать не будет. У нас чистое призовое место! Компоненты 80 баллов поставить! Как? Сколько было четверных? В общем, непонятное судейство.

Мне сейчас уже многие пишут: «А почему не подали апелляцию?». Я говорю: «Меня там нет!». Я бы там поругалась и за него билась, конечно! Может быть, из-за того, что он скромный и никуда не лез. Гуменник — пахарь, который делает чётко своё дело. Конечно, тут очень важно, кто судил. Никто за Гуменника не стоял. Это моё мнение», — сказала Юрышева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.