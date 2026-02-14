«Это была настоящая драма». Туктамышева — об итогах произвольной программы на ОИ-2026

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева оценила выступление фигуристов в произвольной программе на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

«Это была настоящая драма. Не представляла, что Олимпиада вызовет столько эмоций, не знаю, что чувствовать. Прокат, который показал Малинин — катастрофа. Но то, что показал Миша Шайдоров, легендарно. Мы должны видеть Петю Гуменника на одном из этих мест», — сказала Туктамышева в эфире Okko.

Двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин стал восьмым по итогам произвольной программы на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Малинин сенсационно сорвал весь прокат и набрал 264,49 балла, заняв восьмое место. Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник по итогам двух программ обогнал американца, за два проката набрал 271,21 балла. Золотую медаль Олимпийских игр выиграл 21-летний казахстанский фигурист Михаил Шайдоров, набрав 291,58 балла.