Илья Малинин высказался о своём провале на Олимпийских играх — 2026

Двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин прокомментировал своё неудачное выступление в произвольной программе на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). 21-летний спортсмен занял восьмое место, будучи главным претендентом на победу на Олимпиаде.

«Честно говоря, поддержка здесь особенная. В нашем виде спорта есть привилегия быть не только спортсменом, но и артистом. Но с этим приходит и огромное давление — ожидания, внимание СМИ.

Это неприятное чувство, и я до сих пор пытаюсь понять, что именно произошло. Но всё уже случилось. Я не могу изменить результат. Конечно, многие бы вернулись назад и всё изменили, если бы могли. В моей жизни было много взлётов и падений, и в тот момент всё казалось просто невыносимым, и я не знал, как с этим справиться», — сказал Малинин после соревнований.