Хоккей. Швеция — Словакия
14:10 Мск
Гуменник стал лучшим из европейских фигуристов на Олимпийских играх — 2026

Гуменник стал лучшим из европейских фигуристов на Олимпийских играх — 2026
Комментарии

Российский фигурист Пётр Гуменник занял шестое место на Олимпийских играх — 2026 в мужском одиночном катании и стал лучшим среди европейских фигуристов.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90

Выше Гуменника заняли места казахстанец Михаил Шайдоров, японцы Юма Кагияма и Сюн Сато, а также Ча Джун Хван (Южная Корея) и Стивен Гоголев (Канада).

Отметим, что Пётр остался в 3,69 балла от третьего места на Олимпиаде-2026. По технической оценке россиянин показал второй результат, он проиграл по этому показателю только казахстанцу Михаилу Шайдорову, который впоследствии стал олимпийским чемпионом — 2026. Серебряную медаль взял японский фигурист Юма Кагияма с результатом 280,06 балла. Тройку призёров замкнул ещё один японец Сюн Сато (274,90 балла).

Календарь соревнований фигуристов на Олимпиаде-2026
Олимпиада-2026: главное:

Комментарии
