Гуменник стал лучшим из европейских фигуристов на Олимпийских играх — 2026

Российский фигурист Пётр Гуменник занял шестое место на Олимпийских играх — 2026 в мужском одиночном катании и стал лучшим среди европейских фигуристов.

Выше Гуменника заняли места казахстанец Михаил Шайдоров, японцы Юма Кагияма и Сюн Сато, а также Ча Джун Хван (Южная Корея) и Стивен Гоголев (Канада).

Отметим, что Пётр остался в 3,69 балла от третьего места на Олимпиаде-2026. По технической оценке россиянин показал второй результат, он проиграл по этому показателю только казахстанцу Михаилу Шайдорову, который впоследствии стал олимпийским чемпионом — 2026. Серебряную медаль взял японский фигурист Юма Кагияма с результатом 280,06 балла. Тройку призёров замкнул ещё один японец Сюн Сато (274,90 балла).

