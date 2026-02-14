Михаил Шайдоров получил историческую для Казахстана золотую медаль Олимпийских игр — 2026

21-летний казахстанский фигурист Михаил Шайдоров с флагом Казахстана получал золотую медаль Олимпийских игр — 2026 в Милане (Италия) за победу в мужском одиночном катании. За своё выступление он набрал 291,58 балла. После короткой программы Шайдоров занимал пятое место.

Михаил Шайдоров стал первым в истории спортсменом, представляющим Казахстан, которому удалось взять золотую медаль Олимпийских игр в фигурном катании.

Шайдоров является учеником олимпийского чемпиона 1994 года российского фигуриста Алексея Урманова. Михаил — серебряный призёр чемпионата мира 2025 года, а также победитель чемпионата четырёх континентов — 2025.