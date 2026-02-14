Михаил Шайдоров получил историческую для Казахстана золотую медаль Олимпийских игр — 2026
Поделиться
21-летний казахстанский фигурист Михаил Шайдоров с флагом Казахстана получал золотую медаль Олимпийских игр — 2026 в Милане (Италия) за победу в мужском одиночном катании. За своё выступление он набрал 291,58 балла. После короткой программы Шайдоров занимал пятое место.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90
Михаил Шайдоров стал первым в истории спортсменом, представляющим Казахстан, которому удалось взять золотую медаль Олимпийских игр в фигурном катании.
Шайдоров является учеником олимпийского чемпиона 1994 года российского фигуриста Алексея Урманова. Михаил — серебряный призёр чемпионата мира 2025 года, а также победитель чемпионата четырёх континентов — 2025.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 февраля 2026
-
03:00
-
02:51
-
02:44
-
02:39
-
02:27
-
02:25
-
02:24
-
02:21
-
02:17
-
02:14
-
02:14
-
02:04
-
02:04
-
02:00
-
02:00
-
01:57
-
01:50
-
01:49
-
01:46
-
01:46
-
01:45
-
01:41
-
01:36
-
01:35
-
01:29
-
01:29
-
01:21
-
01:20
-
01:19
-
01:15
-
01:11
-
01:10
-
01:09
-
01:00
-
00:59