Первый тренер Гуменника: Петра добили короткой программой, дербанили психику по кускам

Первый тренер Петра Гуменника Татьяна Юрышева высказалась о выступлениях Петра на Олимпиаде-2026 в Милане (Италия). По итогам соревнований Гуменник занял шестое место с результатом 271,21 балла.

«Всё ставилось на Малинина. У Пети было больше всего четверных. Всё человек откатал чисто! Абсолютно! К нему претензий нет. Считаю, что он умничка! Да, короткой программой добили. С произвольной непонятно. Мне судейство непонятно. Считаю, что он сто процентов третий. Мы не бились за места, я ему это говорила. Сказала ему: «Твоя задача — откатать чисто. Для себя, чтобы с поднятой головой пойти». Всё! Пусть они там разбираются.

Конечно, после проката Гуменника я была счастлива! Когда я смотрю, что там творится с оценками: срывают тройные, двойные, ставят выше, чем Пете. Непонятное судейство. Гуменник откатал лучший свой прокат. Откатал абсолютно спокойно. Шестое место — это обидно. Потому что, я планировала, что он будет в призах. Но видите, была бы короткая программа… Всё началось с музыки. Начали Гуменнику дербанить психику по кускам. Но Петя собрался и всё выполнил», — сказала Юрышева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.