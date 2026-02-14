Хореограф Гуменника Морошкин: Петя мог и должен был быть в тройке

Хореограф Николай Морошкин, работающий с Петром Гуменником, отреагировал на выступление фигуриста на Олимпийских играх — 2026 в Италии. По результатам соревнований Пётр занял шестое место с результатом 271,21 балла.

«Не хочу даже думать о том, что Пётр мог и должен был быть в тройке», — написал Морошкин в своём телеграм-канале.

Отметим, что Пётр остался в 3,69 балла от третьего места на Олимпиаде-2026. По технической оценке россиянин показал второй результат, он проиграл по этому показателю только казахстанцу Михаилу Шайдорову, который впоследствии стал олимпийским чемпионом — 2026. Серебряную медаль взял японский фигурист Юма Кагияма с результатом 280,06 балла. Тройку призёров замкнул ещё один японец Сюн Сато (274,90 балла).

