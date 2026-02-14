Скидки
Хоккей. Швеция — Словакия
14:10 Мск
Пётр Гуменник высказался о судействе после шестого места на Олимпиаде-2026

Пётр Гуменник высказался о судействе после шестого места на Олимпиаде-2026
Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник прокомментировал работу судейской бригады на Олимпийских играх – 2026 в Милане (Италия). За два проката он набрал 271,21 балла и занял итоговое шестое место.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90

— То, что судьи на пересмотре так уменьшили оценку за технику — ожидаемо было? Понимаешь, почему?

— Я знаю, что там уменьшили. Но да, я ориентировался, конечно, не на российские старты, не на питерские, где мог 220 баллов набрать за произвольную. Ориентировался на выступление в Пекине, но все равно тут получил чуть меньше. Но это меня не расстроило, всё-таки в первую очередь у меня задача была сделать все свои элементы, — сказал Гуменник после проката.

