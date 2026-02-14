Скидки
Кёрлинг. Япония — США
21:05 Мск
Малинин падал, Гуменник шикарно выступал, Шайдоров творил сенсацию. Фото с ОИ-2026

Михаил Шайдоров
13 февраля на Олимпийских играх – 2026 в Милане были разыграны медали в мужском одиночном катании. Сенсационную победу одержал 21-летний казахстанский фигурист Михаил Шайдоров. Ученик Алексея Урманова за своё выступление по сумме двух программ получил 291,58 балла. После короткой программы Шайдоров занимал пятое место, но в произвольный прокат включил пять четверных прыжков и справился с ними.

Главный фаворит соревнований, двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин сорвал произвольную программу, заняв только восьмое итоговое место (264,49 балла). Серебро и бронзу завоевали японские фигуристы Юма Кагияма (280,06 балла) Сюн Сато (274,90 балла).

Россиянин Пётр Гуменник уверенно исполнил произвольную программу с пятью четверными, что позволило ему подняться с 12-го на итоговое шестое место (271,21 балла).

Лучшие фото произвольной программы мужчин на ОИ-2026 — в фотоподборке «Чемпионата».

