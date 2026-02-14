Скидки
Хоккей. Швеция — Словакия
14:10 Мск
На ОИ-2026 Гуменник показал лучший результат российских одиночников за 16 лет

Комментарии

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник показал лучший результат среди российских мужчин-одиночников на Олимпийских играх с 2010 года. На Олимпиаде-2026 Гуменник занял шестое место.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90

Это лучший результат России в мужском одиночном катании на Олимпийских играх за 16 лет. На Олимпиаде-2010 в Ванкувере (Канада) Евгений Плющенко был вторым после американца Эвана Лайсачека.

Гуменник остался в 3,69 балла от третьего места на Олимпиаде-2026. Cтоит отметить, что по технической оценке Пётр показал второй результат, он проиграл по этому показателю только казахстанцу Михаилу Шайдорову, который стал олимпийским чемпионом — 2026.

