На ОИ-2026 Гуменник показал лучший результат российских одиночников за 16 лет

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник показал лучший результат среди российских мужчин-одиночников на Олимпийских играх с 2010 года. На Олимпиаде-2026 Гуменник занял шестое место.

Это лучший результат России в мужском одиночном катании на Олимпийских играх за 16 лет. На Олимпиаде-2010 в Ванкувере (Канада) Евгений Плющенко был вторым после американца Эвана Лайсачека.

Гуменник остался в 3,69 балла от третьего места на Олимпиаде-2026. Cтоит отметить, что по технической оценке Пётр показал второй результат, он проиграл по этому показателю только казахстанцу Михаилу Шайдорову, который стал олимпийским чемпионом — 2026.