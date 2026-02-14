Скидки
Хоккей. Швеция — Словакия
14:10 Мск
Олимпиада 2026

Олимпиада-2026 в Милане: медальный зачёт на 13 февраля 2026 года, таблица

Олимпиада-2026 в Милане: медальный зачёт на 13 февраля 2026 года, таблица
Комментарии

Завершился седьмой официальный соревновательный день XXV зимних Олимпийских игр — 2026, которые проходят в Италии. В его рамках было разыграно семь комплектов наград в семи видах спорта (лыжные гонки, конькобежный спорт, биатлон, сноуборд, фигурное катание).

По итогам дня медальный зачёт продолжает возглавлять сборная Норвегии (18 наград: восемь золотых, три серебряные и семь бронзовых). На втором месте располагается сборная Италии (18 медалей: шесть золотых, три серебряных и восемь бронзовых). Тройку лидеров замыкает команда США (14 медалей: четыре золота, семь серебряных наград и три бронзы).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом на 13 февраля 2026 года:

Медальный зачёт Олимпиады-2026
Календарь соревнований Олимпиады-2026
