Илья Малинин оценил сенсационную победу Михаила Шайдорова на Олимпиаде-2026

Двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин высказался о победе казахстанского фигуриста Михаила Шайдорова на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

«Я подошёл к нему и поздравил. Я наблюдал за его катанием из раздевалки, очень горжусь им. У него был не лучший сезон, мы все вместе в этом спорте и поддерживаем друг друга. Именно это делает этот спорт особенным», — сказал Малинин после произвольной программы.

Сам Малинин сенсационно занял лишь восьмое место на Олимпиаде-2026. Он лидировал по итогам короткой программы и сорвал произвольную, в итоге получив 264,49 балла за оба проката.