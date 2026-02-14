Скидки
Хоккей. Швеция — Словакия
14:10 Мск
Главная Олимпиада 2026 Новости

Илья Малинин оценил сенсационную победу Михаила Шайдорова на Олимпиаде-2026

Комментарии

Двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин высказался о победе казахстанского фигуриста Михаила Шайдорова на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90

«Я подошёл к нему и поздравил. Я наблюдал за его катанием из раздевалки, очень горжусь им. У него был не лучший сезон, мы все вместе в этом спорте и поддерживаем друг друга. Именно это делает этот спорт особенным», — сказал Малинин после произвольной программы.

Сам Малинин сенсационно занял лишь восьмое место на Олимпиаде-2026. Он лидировал по итогам короткой программы и сорвал произвольную, в итоге получив 264,49 балла за оба проката.

