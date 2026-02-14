«Это необычно». Бронзовый призёр Олимпиады Сато — о выступлении Малинина
Бронзовый призёр Олимпийских игр — 2026, японский фигурист Сюн Сато высказался о выступлении американца Никиты Малинина в произвольной программе. Спортсмен допустил пять грубых ошибок в своём прокате. Он лидировал по итогам короткой программы и сенсационно сорвал произвольную, в итоге получив 264,49 балла и заняв восьмое место.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90
«Я подумал, что это необычно. В этом сезоне он не допускал ошибок. Несмотря на это, невероятно, что он попробовал выполнить четверной аксель. Благодаря Малинину я смог достичь нынешнего уровня. Я хочу и впредь не отставать от него», — приводит слова Сато аккаунт Golden Skate на своей странице в социальной сети X.
