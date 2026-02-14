Видео произвольной программы Ильи Малинина на Олимпиаде-2026 с падениями и «бабочками»

Двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин с пятью грубыми ошибками откатал произвольную программу на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). 21-летний спортсмен занял восьмое место (264,49 балла), будучи главным фаворитом на победу на Олимпиаде.

Малинин упал с четверного лутца и с двойного сальхова. Он сделал три «бабочки» — на акселе, риттбергере и сальхове. Чисто в прокате Илья исполнил только два прыжка — четверной флип и четверной лутц. «Чемпионат» предлагает посмотреть видео неудачного проката американского фигуриста:

Олимпийским чемпионом Игр-2026 сенсационно стал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров. За своё выступление он набрал 291,58 балла. После короткой программы Шайдоров занимал пятое место.