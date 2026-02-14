Результаты соревнований с участием россиян на Олимпиаде-2026 на 14 февраля 2026 года

14 февраля, в очередной официальный соревновательный день XXV зимних Олимпийских игр — 2026, проходящих в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия), российские спортсмены продолжили выступления в двух видах спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами стартов, в которых они принимали участие.

Олимпийские игры — 2026. Результаты российских спортсменов за 13-14 февраля

Лыжные гонки

Мужчины. Гонка с раздельного старта на 10 км свободным ходом. Савелий Коростелёв показал 15-й результат. На финише гонки Коростелёв проиграл победителю норвежцу Йоханнесу Клебо 1.06,1 минуты.

Фигурное катание

Мужчины. Произвольная программа. Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник занял шестое место на Олимпийских играх – 2026 в Милане (Италия). Россиянин, принимающий участие на Олимпиаде в индивидуальном нейтральном статусе (AIN), за два проката набрал 271,21 балла.

По технической оценке Гуменник показал второй результат, он уступил по этому показателю только казахстанцу Михаилу Шайдорову, который впоследствии стал олимпийским чемпионом — 2026, за своё выступление Шайдоров набрал 291,58 балла.

Российские спортсмены принимают участие в Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо в статусе индивидуальных нейтральных атлетов (AIN). Олимпийские игры — 2026 продлятся до 22 февраля.