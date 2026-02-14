Видео произвольной программы Юмы Кагиямы на Олимпиаде-2026
Поделиться
Японский фигурист Юма Кагияма откатал произвольную программу на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия) и занял второе место, набрав 176,99 балла. Его общий результат составил 280,06 балла. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором проката спортсмена.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90
Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.Источник видео
Главный фаворит соревнований, двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин сорвал произвольную программу и занял восьмое место (264,49 балла). Россиянин Пётр Гуменник стал шестым (271,21 балла).
Олимпийским чемпионом Игр-2026 сенсационно стал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров. За своё выступление он набрал 291,58 балла. После короткой программы Шайдоров занимал пятое место.
Комментарии
- 14 февраля 2026
-
04:36
-
04:16
-
03:59
-
03:35
-
03:00
-
02:51
-
02:44
-
02:39
-
02:27
-
02:25
-
02:24
-
02:21
-
02:17
-
02:14
-
02:14
-
02:04
-
02:04
-
02:00
-
02:00
-
01:57
-
01:50
-
01:49
-
01:46
-
01:46
-
01:45
-
01:41
-
01:36
-
01:35
-
01:29
-
01:29
-
01:21
-
01:20
-
01:19
-
01:15
-
01:11