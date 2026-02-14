Видео произвольной программы Юмы Кагиямы на Олимпиаде-2026

Японский фигурист Юма Кагияма откатал произвольную программу на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия) и занял второе место, набрав 176,99 балла. Его общий результат составил 280,06 балла. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором проката спортсмена.

Главный фаворит соревнований, двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин сорвал произвольную программу и занял восьмое место (264,49 балла). Россиянин Пётр Гуменник стал шестым (271,21 балла).

Олимпийским чемпионом Игр-2026 сенсационно стал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров. За своё выступление он набрал 291,58 балла. После короткой программы Шайдоров занимал пятое место.