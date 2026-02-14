Пётр Гуменник оценил своё выступление в произвольной программе на ОИ-2026

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник прокомментировал своё выступление в произвольной программе на Олимпийских играх – 2026 в Милане (Италия).
«Мои прыжки были действительно хорошими и чистыми. Они дались легко. Я рад, что смог подготовиться настолько, насколько это было возможно, и не упустил шанс сделать то, к чему был готов.
Шестиминутная разминка для меня на самом деле длилась четыре минуты, потому что последнюю минуту мне пришлось успокаиваться. Я даже не помню, когда в последний раз выходил на лёд первым в группе на произвольную программу — для меня это было совсем непривычно. Я решил не повторять ни один прыжок во время разминки», — приводит слова фигуриста Golden Skate в Х.
Гуменник занял итоговое шестое место в мужском личном турнире на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Пётр остался в 3,69 балла от третьего места на Олимпиаде-2026.
