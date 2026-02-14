Стал известен протокол выступления Гуменника в произвольной программе на ОИ-2026

Стал известен протокол выступления действующего чемпиона России в одиночном катании Пётра Гуменника в произвольной программе на Олимпийских играх – 2026 в Милане (Италия).

Протокол выступления Гуменника в произвольной программе на ОИ-2026 Фото: vk.com/skategambit

Гуменник занял итоговое шестое место в мужском личном турнире на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Пётр остался в 3,69 балла от третьего места на Олимпиаде-2026, за два проката он набрал 271,21 балла.

По технической оценке, Гуменник показал второй результат, он уступил по этому показателю только казахстанцу Михаилу Шайдорову, который впоследствии стал олимпийским чемпионом — 2026, за своё выступление Шайдоров набрал 291,58 балла.