Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка 1/4. Мужчины. 500 м
Олимпиада 2026

Стал известен протокол выступления Гуменника в произвольной программе на ОИ-2026

Комментарии

Стал известен протокол выступления действующего чемпиона России в одиночном катании Пётра Гуменника в произвольной программе на Олимпийских играх – 2026 в Милане (Италия).

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90
Протокол выступления Гуменника в произвольной программе на ОИ-2026

Фото: vk.com/skategambit

Гуменник занял итоговое шестое место в мужском личном турнире на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Пётр остался в 3,69 балла от третьего места на Олимпиаде-2026, за два проката он набрал 271,21 балла.

По технической оценке, Гуменник показал второй результат, он уступил по этому показателю только казахстанцу Михаилу Шайдорову, который впоследствии стал олимпийским чемпионом — 2026, за своё выступление Шайдоров набрал 291,58 балла.

