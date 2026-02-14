Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Илья Малинин отреагировал на своё провальное выступление на Олимпиаде

Комментарии

Двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин сорвал произвольную программу и занял восьмое место (264,49 балла) на Олимпийских играх в Милане и прокомментировал своё выступление.

«Зрители не переставали меня поддерживать. Не так много видов спорта, где ты не только атлет, но и артист. Это добавляет давления и ответственности.

Все ещё пытаюсь понять, что именно произошло. Это не очень приятная вещь. Уже ничего не сделаешь. Многие люди хотели бы в своей жизни вернуться в прошлое и что-то поменять. Это уже случилось. В моей жизни было много взлётов и падений. Сейчас в голове много мыслей и воспоминаний, они меня переполняют», — приводит слова Малинина Sport24.

Напомним, 21-летний казахстанский фигурист Михаил Шайдоров сенсационно стал олимпийским чемпионом 2026 года в мужском одиночном катании. Он набрал 291,58 балла.

