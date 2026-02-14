Скидки
Олимпиада 2026

Стало известно, сколько заработал казах Михаил Шайдоров за победу на Олимпиаде

Стало известно, сколько заработал казах Михаил Шайдоров за победу на Олимпиаде
Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом.

На Зимних Олимпийских играх 2026 в соревнованиях одиночников Шайдоров по сумме короткой и произвольной программ набрал 291,58 балла и завоевал золотую медаль. После короткой программы казахстанец занимал промежуточное пятое место, однако сумел вырваться вперёд в произвольной.

Как сообщает sports.kz, согласно действующему законодательству Казахстана, за победу на Олимпийских играх предусмотрено вознаграждение в размере $ 250 тысяч (123,7 миллиона тенге).

Размеры выплат за другие призовые места распределяются следующим образом: серебряная медаль — $ 150 тысяч (74,2 миллиона тенге), бронзовая — $ 75 тысяч (37,1 миллиона тенге). Также предусмотрены премии спортсменам, занявшим четвёртое и пятое места: $ 30 тысяч (14,8 миллиона тенге) и $ 10 тысяч (4,9 миллиона тенге) соответственно.

