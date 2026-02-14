Стало известно, сколько заработал казах Михаил Шайдоров за победу на Олимпиаде

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом.

На Зимних Олимпийских играх 2026 в соревнованиях одиночников Шайдоров по сумме короткой и произвольной программ набрал 291,58 балла и завоевал золотую медаль. После короткой программы казахстанец занимал промежуточное пятое место, однако сумел вырваться вперёд в произвольной.

Как сообщает sports.kz, согласно действующему законодательству Казахстана, за победу на Олимпийских играх предусмотрено вознаграждение в размере $ 250 тысяч (123,7 миллиона тенге).

Размеры выплат за другие призовые места распределяются следующим образом: серебряная медаль — $ 150 тысяч (74,2 миллиона тенге), бронзовая — $ 75 тысяч (37,1 миллиона тенге). Также предусмотрены премии спортсменам, занявшим четвёртое и пятое места: $ 30 тысяч (14,8 миллиона тенге) и $ 10 тысяч (4,9 миллиона тенге) соответственно.

