Малинин обошёл Гуменника по компонентам, несмотря на ошибки в прокате

На Олимпийских играх 2026 года в Милане оценки судей в мужском одиночном катании вызвали вопросы у специалистов и болельщиков. Американец Илья Малинин получил более высокие баллы за компоненты, чем россиянин Пётр Гуменник, несмотря на серьёзные срывы в произвольной программе.

Гуменник исполнил пять четверных прыжков и показал второй результат по технической оценке, набрав в сумме двух программ 271,21 балла и заняв шестое место. В произвольной он получил 103,84 за технику и 80,65 за компоненты. Малинин допустил два падения и две «бабочки», стал лишь 15-м в произвольной, но его компоненты были оценены выше — 81,72 балла, что позволило ему завершить турнир восьмым.

Победу на Олимпиаде одержал казахстанец Михаил Шайдоров, а Гуменник остановился в 3,69 балла от бронзовой медали.