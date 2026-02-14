Скидки
Кёрлинг. Япония — США
21:05 Мск
Олимпиада 2026, лыжные гонки, эстафета, женщины — смотреть онлайн, где покажут

Олимпиада 2026, лыжные гонки, эстафета, женщины — смотреть онлайн, где покажут
Комментарии

Сегодня, 14 февраля, состоится лыжная женская эстафетная гонка 4 х 7,5 км на Олимпийских играх — 2026 Милане и Кортина-д’Ампеццо. Старт соревнований запланирован на 14:00 мск.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. Эстафета 4 x 7.5 км. Смешанная
14 февраля 2026, суббота. 14:00 МСК
Не началось

Посмотреть соревнования можно на онлайн платформе Okko.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские атлеты принимают участие в Играх в нейтральном статусе.

Мужская эстафетная гонка состоится завтра, 15 февраля. Её начало запланировано также на 14:00 мск.

Календарь Олимпиады-2026

Непряева и Коростелёв проверяют лыжи на олимпийской трассе

