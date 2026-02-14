Шайдоров поделился эмоциями после победы на Олимпийских играх — 2026 в Милане
21-летний казахстанский фигурист Михаил Шайдоров высказался после победы в мужском одиночном катании на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90
«Невероятные ощущения. Я шел к этому с детства. Я сделал просто все. Видимо, судьба меня отблагодарила. Я искренне болел за всех спортсменов, своих соперников. Желаю им всем быть лучшей версией себя. Невероятную поддержку чувствовал. Это было незабываемо», — приводит слова фигуриста Sport24.
Шайдоров за два проката набрал 291,58 балла.
Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник занял шестое место на Олимпийских играх – 2026 в Милане (Италия). Россиянин, принимающий участие на Олимпиаде в индивидуальном нейтральном статусе (AIN), за два проката набрал 271,21 балла.
