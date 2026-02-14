Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. Финляндия — Италия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Шайдоров поделился эмоциями после победы на Олимпийских играх — 2026 в Милане

Шайдоров поделился эмоциями после победы на Олимпийских играх — 2026 в Милане
Комментарии

21-летний казахстанский фигурист Михаил Шайдоров высказался после победы в мужском одиночном катании на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90

«Невероятные ощущения. Я шел к этому с детства. Я сделал просто все. Видимо, судьба меня отблагодарила. Я искренне болел за всех спортсменов, своих соперников. Желаю им всем быть лучшей версией себя. Невероятную поддержку чувствовал. Это было незабываемо», — приводит слова фигуриста Sport24.

Шайдоров за два проката набрал 291,58 балла.

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник занял шестое место на Олимпийских играх – 2026 в Милане (Италия). Россиянин, принимающий участие на Олимпиаде в индивидуальном нейтральном статусе (AIN), за два проката набрал 271,21 балла.

Материалы по теме
Пётр Гуменник оценил своё выступление в произвольной программе на ОИ-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android