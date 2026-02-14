Олимпиада 2026, биатлон, спринт, женщины — смотреть онлайн, где покажут прямую трансляцию

Сегодня, 14 февраля, состоится биатлонная женская спринтерская гонка на 7,5 км на Олимпийских играх — 2026 Милане и Кортина-д’Ампеццо. Старт соревнований запланирован на 16:45 мск.

Посмотреть соревнования можно на онлайн платформе Okko.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские атлеты принимают участие в Играх в нейтральном статусе.

В биатлоне сегодня это единственные соревнования. Следующие старты пройдут завтра.

