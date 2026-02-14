Олимпиада 2026, шорт-трек, мужчины — смотреть онлайн, где покажут прямую трансляцию, 1500

С 14 на 15 февраля состоятся три гонки по шорт-треку среди мужчин на 1500 метров на Олимпийских играх — 2026 Милане и Кортина-д’Ампеццо. Старт 1/4 финала запланирован на 14 февраля в 22:15 мск.

Старт 1/2 финала запланирован на 14 февраля в 23:44 мск.

Старт финальной гонки запланирован на 15 февраля в 00:27 мск.

Посмотреть соревнования можно на онлайн платформе Okko.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские атлеты принимают участие в Играх в нейтральном статусе.