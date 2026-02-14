Выступление Посашкова в шорт-треке на ОИ-2026 14 февраля: во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 14 февраля, на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо в шорт-треке состоятся соревнования плей-офф на дистанции 1500 м среди мужчин. Российский шорт-трекист Иван Посашков примет в них участие.

Стадия 1/4 финала начнётся в 22:15 мск. Ориентировочное время начала полуфинала — 23:44 мск; финала — 00:27 15 февраля. В прямом эфире всё покажет Оkko.

Напомним, Посашков, как и другие российские спортсмены, принимает участие в Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо в нейтральном статусе. В рамках соревнований по шорт-треку будет разыграно девять комплектов наград — по четыре у мужчин и женщин, а также один в смешанной дисциплине.

