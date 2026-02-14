Украинский фигурист намекнул, что его провал связан с присутствием Гуменника

Украинский фигурист Кирилл Марсак после неудачного выступления в произвольной программе на Олимпийских играх в Италии заявил что испытывал сильное давление, выступая сразу после россиянина Петра Гуменника.

«Всё было нормально. Обычно мне всё равно, кто на льду со мной. Я в основном сосредоточен на себе. Но на этот раз моя голова просто не была в игре. На меня было давление из-за того, что мы катались друг за другом с нейтральным атлетом. Это было тяжело. Мы не справились. Но мы падаем, чтобы потом вставать, совершаем ошибки, чтобы на них учиться», — приводит слова Марсака Golden Skate в Х.

После короткой программы Марсак опережал Гуменника, занимая 11-е место против 12-го у россиянина. Однако после произвольной программы россиянин уверенно опередил украинца по сумме баллов — 271,21 против 224,17.

Соревнования выиграл представитель Казахстана Михаил Шайдоров. Гуменник стал шестым, Марсак — 19-м.

Туктамышева посетила тренировку Гуменника на ОИ