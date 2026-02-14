Выступление Крыловой в шорт-треке на ОИ-2026 14 февраля: во сколько начало, где смотреть

14 февраля на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут квалификационные состязания по шорт-треку среди женщин на дистанции 1000 м. Старт соревнований запланирован на 22:59 мск.

Посмотреть соревнования можно на онлайн платформе Okko.

В соревнованиях примет участие единственная представительница России в женском шорт-треке Алёна Крылова.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские атлеты принимают участие в Играх в нейтральном статусе.