Кагияма признал превосходство Шайдорова на Олимпийских играх — 2026 в Милане

Серебряный призёр Олимпиады-2026 Юма Кагияма высоко оценил выступление олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова.

«Я был полностью сосредоточен на своём выступлении, и сейчас я очень расстроен, потому что мне не всё удалось. Но сегодня Шайдоров действительно показал прекрасное выступление и по праву завоевал золотую медаль. Я от всего сердца поздравляю их команду», — приводит слова фигуриста Golden Skate в Х.

Шайдоров стал победителем Игр в Милане, получив 198,64 балла за произвольную программу и 291,58 — по сумме двух прокатов. Кагияма с результатом 280,06 занял второе место, а бронзовая медаль досталась его соотечественнику Сюну Сато (274,90).

Российский фигурист Пётр Гуменник занял итоговое шестое место в мужском личном турнире на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Пётр остался в 3,69 балла от третьего места на Олимпиаде-2026.