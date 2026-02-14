Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Президент Казахстана отреагировал на золотую медаль Шайдорова и представил его к награде

Президент Казахстана отреагировал на золотую медаль Шайдорова и представил его к награде
Комментарии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил фигуриста Михаила Шайдорова с завоеванием золотой медали на зимних Олимпийских играх в Италии и принял решение наградить его орденом «Барыс» II степени, сообщили в пресс-службе главы республики.

В поздравлении отмечается, что первая в истории Казахстана золотая медаль в фигурном катании — это грандиозный успех исторического значения. Президент поблагодарил Шайдорова за высочайшее мастерство и волю к победе.

«Касым-Жомарт Токаев особо подчеркнул, что любители спорта и все граждане Казахстана гордятся выдающимся достижением спортсмена», — отметили в пресс-службе.

Лидер страны также выразил благодарность тренерскому штабу, Казахстанскому союзу фигурного катания на коньках и руководству профильного министерства за проделанную работу.

