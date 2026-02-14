Гуменник занял 6-е место на Олимпиаде, сенсационное поражение «ПСЖ». Главное к утру
Российский фигурист Пётр Гуменник занял шестое место в соревнованиях по фигурному катанию среди мужчин на Олимпиаде в Италии, «Пари Сен-Жермен» с Матвеем Сафоновым в воротах проиграл 1:3 «Ренну» в Лиге 1, баскетболист «Бруклин Нетс» Егор Дёмин взял свой первый трофей в НБА. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Пётр Гуменник занял шестое место на Олимпиаде-2026 в Милане.
- «ПСЖ» проиграл «Ренну» в матче 22-го тура Лиги 1, Сафонов пропустил три мяча.
- Команда Егора Дёмина одержала победу на Турнире восходящих звёзд НБА.
- Михаил Шайдоров сенсационно выиграл золото Олимпийских игр — 2026, Илья Малинин — 8-й.
- «Монако» победил «Нант» в матче Лиги 1, у Головина — 2 голевые передачи и красная карточка.
- «Я не собираюсь играть в подобные игры». Луис Энрике отреагировал на слова Дембеле.
- Сборная Канады обыграла команду Швейцарии на ОИ-2026 и вышла в 1/4 финала.
- Александр Бублик вышел в 1/2 финала «пятисотника» в Роттердаме, обыграв Мунара.
- «Милан» вырвал победу в матче с «Пизой» благодаря голу Луки Модрича в конце игры.
- Малинин обошёл Гуменника по компонентам, несмотря на ошибки в прокате.
