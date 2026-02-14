Гуменник занял 6-е место на Олимпиаде, сенсационное поражение «ПСЖ». Главное к утру

Российский фигурист Пётр Гуменник занял шестое место в соревнованиях по фигурному катанию среди мужчин на Олимпиаде в Италии, «Пари Сен-Жермен» с Матвеем Сафоновым в воротах проиграл 1:3 «Ренну» в Лиге 1, баскетболист «Бруклин Нетс» Егор Дёмин взял свой первый трофей в НБА. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

