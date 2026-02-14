Скидки
Кёрлинг. Япония — США
Главная Олимпиада 2026 Новости

14 февраля главные новости спорта, хоккей, футбол, теннис, баскетбол, НБА, Олимпийские игры, фигурное катание

Гуменник занял 6-е место на Олимпиаде, сенсационное поражение «ПСЖ». Главное к утру
Комментарии

Российский фигурист Пётр Гуменник занял шестое место в соревнованиях по фигурному катанию среди мужчин на Олимпиаде в Италии, «Пари Сен-Жермен» с Матвеем Сафоновым в воротах проиграл 1:3 «Ренну» в Лиге 1, баскетболист «Бруклин Нетс» Егор Дёмин взял свой первый трофей в НБА. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Пётр Гуменник занял шестое место на Олимпиаде-2026 в Милане.
  2. «ПСЖ» проиграл «Ренну» в матче 22-го тура Лиги 1, Сафонов пропустил три мяча.
  3. Команда Егора Дёмина одержала победу на Турнире восходящих звёзд НБА.
  4. Михаил Шайдоров сенсационно выиграл золото Олимпийских игр — 2026, Илья Малинин — 8-й.
  5. «Монако» победил «Нант» в матче Лиги 1, у Головина — 2 голевые передачи и красная карточка.
  6. «Я не собираюсь играть в подобные игры». Луис Энрике отреагировал на слова Дембеле.
  7. Сборная Канады обыграла команду Швейцарии на ОИ-2026 и вышла в 1/4 финала.
  8. Александр Бублик вышел в 1/2 финала «пятисотника» в Роттердаме, обыграв Мунара.
  9. «Милан» вырвал победу в матче с «Пизой» благодаря голу Луки Модрича в конце игры.
  10. Малинин обошёл Гуменника по компонентам, несмотря на ошибки в прокате.
Результаты соревнований с участием россиян на Олимпиаде-2026 на 14 февраля 2026 года

Главные новости дня

Топ-события субботы: Олимпиада-2026, «Интер» — «Ювентус», хоккей, биатлон и лыжные гонки
