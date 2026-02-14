Скидки
Кёрлинг. Япония — США
21:05 Мск
Лыжные гонки, Олимпиада-2026 в Милане — расписание дня на 14 февраля 2026 года
Комментарии

Сегодня, 14 февраля, на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) продолжатся соревнования в лыжных гонках. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревновательного дня.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. Эстафета 4 x 7.5 км. Смешанная
14 февраля 2026, суббота. 14:00 МСК
Не началось

Олимпийские игры — 2026, лыжные гонки. Расписание на 14 февраля (время начала московское):

14:00 — Эстафета 4х7,5 км, женщины.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе. Российские лыжники не принимают участие в эстафетных гонках на Олимпиаде-2026.

Календарь Олимпийских игр - 2026
