Кёрлинг. Япония — США
21:05 Мск
Олимпийские игры — 2026 в Милане: расписание соревнований на 14 февраля

Сегодня, 14 февраля, в Италии пройдёт очередной соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Олимпиада-2026. Расписание на 14 февраля (время московское):

Биатлон

16:45. Женщины, 7,5 км, спринт.

Горнолыжный спорт

12:00. Мужчины. Гигантский слалом. 1-я попытка.
15:30. Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка.

Конькобежный спорт

18:00. Женщины. Командная гонка преследования. 1/4 финала.
19:00. Мужчины, 500 м.

Кёрлинг

11:05. Женщины. 4-й тур. Италия — Китай.
11:05. Женщины. 4-й тур. Великобритания — Канада.
11:05. Женщины. 4-й тур. Швейцария — Япония.

16:05. Мужчины. 5-й тур. Чехия — Великобритания.
16:05. Мужчины. 5-й тур. Швеция — Китай.
16:05. Мужчины. 5-й тур. Швейцария — Канада.
16:05. Мужчины. 5-й тур. Германия — США.

21:05. Женщины. 5-й тур. Канада — Швейцария.
21:05. Женщины. 5-й тур. Япония — США.
21:05. Женщины. 5-й тур. Южная Корея — Дания.
21:05. Женщины. 5-й тур. Италия — Швеция.

Скелетон

20:00. Женщины. 3-я попытка.
21:44. Женщины. 4-я попытка.

Фристайл

12:30. Женщины. Парный могул. 1/16 финала.
13:00. Женщины. Парный могул. 1/8 финала.
13:20. Женщины. Парный могул. 1/4 финала.
13:35. Женщины. Парный могул. 1/2 финала.
13:46. Женщины. Парный могул. Большой финал.
13:48. Женщины. Парный могул. Малый финал.
21:30. Женщины. Биг-эйр. Квалификация.

Шорт-трек

22:15. Мужчины. 1500 м. 1/4 финала.
22:59. Женщины. 1000 м. Квалификация.
23:44. Мужчины. 1500 м. 1/2 финала.
00:00 (15.02). Женщины. Эстафета 3000 м. 1/2 финала.
00:27 (15.02). Мужчины. 1500 м. Финал.

Календарь соревнований на Олимпиаде-2026
