Расписание соревнований с участием россиян на Олимпиаде-2026 на 14 февраля 2026 года

Сегодня, 14 февраля, в Италии пройдёт очередной соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием стартов, в которых примут участие российские спортсмены. В этот день выступят в нейтральном статусе два представителя России.

Олимпиада-2026 в Италии. Расписание на 13 февраля (время московское):

Шорт-трек

22:15. 1500 м, 1/4 финала, мужчины (Иван Посашков).

22:59. 1000 м, квалификация, женщины (Алёна Крылова).

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.