Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Кёрлинг. Япония — США
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Видео произвольной программы Адама Сяо Хим Фа

Видео произвольной программы Адама Сяо Хим Фа
Комментарии

Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа откатал произвольную программу на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия). По итогам выступления он занял седьмое место в турнире одиночников, набрав 269,27 балла в сумме короткой и произвольной программ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором проката спортсмена.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90
Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.
Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.
Источник видео

Главный фаворит соревнований, двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин сорвал произвольную программу и занял восьмое место (264,49 балла). Россиянин Пётр Гуменник стал шестым (271,21 балла).

Олимпийским чемпионом Игр-2026 сенсационно стал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров. За своё выступление он набрал 291,58 балла. После короткой программы Шайдоров занимал пятое место.

Материалы по теме
Кошмарный провал Малинина принёс золото Олимпиады Казахстану! А у Гуменника украли медаль
Видео
Кошмарный провал Малинина принёс золото Олимпиады Казахстану! А у Гуменника украли медаль
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android