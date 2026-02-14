Видео произвольной программы Адама Сяо Хим Фа
Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа откатал произвольную программу на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия). По итогам выступления он занял седьмое место в турнире одиночников, набрав 269,27 балла в сумме короткой и произвольной программ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором проката спортсмена.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90
Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.Источник видео
Главный фаворит соревнований, двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин сорвал произвольную программу и занял восьмое место (264,49 балла). Россиянин Пётр Гуменник стал шестым (271,21 балла).
Олимпийским чемпионом Игр-2026 сенсационно стал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров. За своё выступление он набрал 291,58 балла. После короткой программы Шайдоров занимал пятое место.
