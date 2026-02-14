Скидки
Кёрлинг. Япония — США
21:05 Мск
Олимпиада 2026

Погорилая: Шайдоров не рассчитывал даже на тройку, а золото на ОИ было в мечтах

Комментарии

Российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании, Анна Погорилая оценила выступление казахстанского фигуриста Михаила Шайдорова на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия). Шайдоров завоевал золотую медаль в соревнованиях мужчин.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90

«Алексей Урманов — молодец! Он тактик. Подвелись так, что лучшая форма Михаила была на Олимпиаде. Он собрался, хотя и так был в форме. Просто собрался психологически. После пятого места ему нечего было терять. Понятно, что надо было хорошо катать. На него не давила ответственность, как на всю тройку. Видели, как посыпалась тройка лидеров после короткой программы. Я знакома с Алексеем Урмановым. Они огромные работяги! На Олимпиаде так сложились обстоятельства. Сам Михаил с таким удивлением смотрел. Он даже не рассчитывал на тройку. Золото было в мечтах. Но это Олимпиада», — сказала Погорилая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

