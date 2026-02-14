«Может, политические предрассудки». Погорилая — об оценках Гуменника в ПП на ОИ-2026

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2016 в одиночном катании Анна Погорилая высказалась об оценках российского фигуриста Петра Гуменника за прокат произвольной программы на Олимпиаде-2026.

«Петру очень сильно порезали технику. Если бы судили так же, как его судили в России, он был бы в призах. Но Гуменник первый раз вышел на мировую арену. Никто не знал, как его будут судить. Было к чему придраться — много элементов пошло на пересмотр. Хотелось бы, чтобы этого не было. Обычно судьи на что-то закрывают глаза. Для контента Гуменника оценки не самые хорошие. Но и другие спортсмены после выступили хорошо. Настолько они были чистые и не было вопросов… Хотя, может, это какие-то политические предрассудки. Не знаю, я могу только размышлять на эту тему», — сказала Погорилая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.