Кёрлинг. Япония — США
21:05 Мск
Погорилая: одному богу известно, что случилось с Малининым в произвольной программе на ОИ

Комментарии

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2016 в одиночном катании Анна Погорилая отреагировала на провальное выступление двукратного чемпиона мира американца Ильи Малинина на Олимпиаде-2026 в Италии (итоговое восьмое место).

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90

«Как Малинина могли заставить катать четыре программы? Они изначально это обговаривали и рассчитывали свои силы. Там есть его папа. Многие катают командник, а на личном прокате не выдерживают. Илья на командном турнире уже начал мандражировать. А кто бы его заменил? Они бы и золото тогда не взяли. Тут был вопрос, скорее, в этом.

Илья великолепно откатал короткую. Когда я смотрела произвольную, хотела, чтобы для него день начался заново. Представляю ощущения, когда у тебя всё не идёт. Илья никогда так не катался. Одному богу известно, что произошло. Скорее всего, перегорел. Плюс они поздно катали», — сказала Погорилая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

