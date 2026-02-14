«Оставайся человеком». Геннадий Головкин обратился к Шайдорову после золота на ОИ-2026

Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанец Геннадий Головкин поздравил представляющего Казахстан фигуриста Михаила Шайдорова с победой на Олимпийских играх — 2026 в мужском одиночном катании и дал ему напутствие.

«Поздравляю, ты это заслужил. Ты сделал историю для нашего спорта. Ты теперь в олимпийской семье, гордись этим. Но у этой медали есть и обратная сторона — медные трубы. Оставайся человеком», — приводит слова Головкина Sports.kz.

Российский фигурист Пётр Гуменник, выступивший на Олимпиаде в нейтральном статусе, занял шестое место, исполнив пять четверных прыжков.