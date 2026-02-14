Скидки
Олимпиада 2026

«Это был не его вечер». Нэйтан Чен отреагировал на провал Ильи Малинина на Олимпиаде-2026

«Это был не его вечер». Нэйтан Чен отреагировал на провал Ильи Малинина на Олимпиаде-2026
Комментарии

Олимпийский чемпион Нэйтан Чен отреагировал на провал американского фигуриста Ильи Малинина в произвольной программе Олимпийских игр – 2026. Малинин лидировал после короткой программы, однако из-за неудачного выступления в произвольной занял лишь восьмое место на олимпийском турнире.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90

«Я определённо могу вспомнить свой опыт 2018 года, когда вышел на короткую программу, чувствуя большое давление, переживания и сомнения. Он пошёл на четверной аксель и не выполнил его, и было видно, что с каждым элементом он начинал всё больше зажиматься… И к концу программы это просто был не его вечер.

Илья сейчас абсолютно в таком положении, когда он молод, он всё ещё полон стремлений, у него ещё огромный потенциал, и, безусловно, о нём будут говорить ещё много олимпийских циклов. Но этот вечер — это тот момент, о котором ему придётся поразмышлять и переоценить. Подумать о том, где он находился ментально и физически, и попытаться понять, как он может подойти к следующей Олимпиаде с другим результатом», – приводит слова Чена Newsweek.

