«Это был не его вечер». Нэйтан Чен отреагировал на провал Ильи Малинина на Олимпиаде-2026

Олимпийский чемпион Нэйтан Чен отреагировал на провал американского фигуриста Ильи Малинина в произвольной программе Олимпийских игр – 2026. Малинин лидировал после короткой программы, однако из-за неудачного выступления в произвольной занял лишь восьмое место на олимпийском турнире.

«Я определённо могу вспомнить свой опыт 2018 года, когда вышел на короткую программу, чувствуя большое давление, переживания и сомнения. Он пошёл на четверной аксель и не выполнил его, и было видно, что с каждым элементом он начинал всё больше зажиматься… И к концу программы это просто был не его вечер.

Илья сейчас абсолютно в таком положении, когда он молод, он всё ещё полон стремлений, у него ещё огромный потенциал, и, безусловно, о нём будут говорить ещё много олимпийских циклов. Но этот вечер — это тот момент, о котором ему придётся поразмышлять и переоценить. Подумать о том, где он находился ментально и физически, и попытаться понять, как он может подойти к следующей Олимпиаде с другим результатом», – приводит слова Чена Newsweek.