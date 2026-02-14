«Не натурализованный, а коренной». Черданцев — о победе казахстанца Шайдорова на ОИ-2026
Поделиться
Спортивный комментатор Георгий Черданцев отреагировал на золотую медаль казахстанского фигуриста Михаила Шайдорова на Олимпийских играх — 2026 в Милане. Чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник, выступивший на Олимпиаде в нейтральном статусе, занял в соревновании шестое место.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90
«Казахстанец. Не натурализованный, а коренной алматинец. Михаил Шайдоров олимпийский чемпион по фигурному катанию. Добро пожаловать в новый мир. Это невероятно круто!» — написал Черданцев в телеграм-канале.
За своё выступление Шайдоров набрал 291,58 балла. После короткой программы 21-летний спортсмен занимал пятое место.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 февраля 2026
-
11:05
-
10:59
-
10:50
-
10:49
-
10:39
-
10:27
-
10:26
-
10:22
-
10:16
-
10:16
-
10:09
-
10:05
-
10:00
-
09:58
-
09:54
-
09:52
-
09:50
-
09:42
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:21
-
09:20
-
09:20
-
09:10
-
09:10
-
09:00
-
09:00
-
08:50
-
08:50
-
08:40
-
08:36
-
08:30
-
08:21