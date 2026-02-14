Скидки
«Не натурализованный, а коренной». Черданцев — о победе казахстанца Шайдорова на ОИ-2026

Комментарии

Спортивный комментатор Георгий Черданцев отреагировал на золотую медаль казахстанского фигуриста Михаила Шайдорова на Олимпийских играх — 2026 в Милане. Чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник, выступивший на Олимпиаде в нейтральном статусе, занял в соревновании шестое место.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90

«Казахстанец. Не натурализованный, а коренной алматинец. Михаил Шайдоров олимпийский чемпион по фигурному катанию. Добро пожаловать в новый мир. Это невероятно круто!» — написал Черданцев в телеграм-канале.

За своё выступление Шайдоров набрал 291,58 балла. После короткой программы 21-летний спортсмен занимал пятое место.

