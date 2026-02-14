«Это злой рок». Светлана Журова — об оценках Гуменника на ОИ-2026

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы России Светлана Журова высказалась об оценках российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия). Гуменник набрал 271,21 балла в сумме короткой и произвольной программ и занял шестое место в итоговом протоколе. Ему не хватило чуть более трёх баллов до бронзовой медали Игр.

«У Пети, в отличие от всех остальных, получился хороший прокат. Плюс он сумел создать образ — он сделал спектакль. Зрители не замечали шероховатости, которые слишком строго оценивали судьи. У него стоял пересмотр. Петя поднял высокую планку. Предполагали, что первое-второе место за произвольную программу он мог завоевать. Но на это он и накатал, как мне кажется.

Но короткая программа сыграла злую шутку. Были проблемы и с музыкой. Это злой рок. Но Пётр потом сам всё расскажет. Болельщики видели, как падали его соперники. Но судьи считают по-другому. И не первый раз так считают. Трибуны очень сильно помогали! Болели за Петра и ликовали», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.