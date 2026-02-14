Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Кёрлинг. Япония — США
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Это злой рок». Светлана Журова — об оценках Гуменника на ОИ-2026

«Это злой рок». Светлана Журова — об оценках Гуменника на ОИ-2026
Комментарии

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы России Светлана Журова высказалась об оценках российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия). Гуменник набрал 271,21 балла в сумме короткой и произвольной программ и занял шестое место в итоговом протоколе. Ему не хватило чуть более трёх баллов до бронзовой медали Игр.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90

«У Пети, в отличие от всех остальных, получился хороший прокат. Плюс он сумел создать образ — он сделал спектакль. Зрители не замечали шероховатости, которые слишком строго оценивали судьи. У него стоял пересмотр. Петя поднял высокую планку. Предполагали, что первое-второе место за произвольную программу он мог завоевать. Но на это он и накатал, как мне кажется.

Но короткая программа сыграла злую шутку. Были проблемы и с музыкой. Это злой рок. Но Пётр потом сам всё расскажет. Болельщики видели, как падали его соперники. Но судьи считают по-другому. И не первый раз так считают. Трибуны очень сильно помогали! Болели за Петра и ликовали», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Кошмарный провал Малинина принёс золото Олимпиады Казахстану! А у Гуменника украли медаль
Видео
Кошмарный провал Малинина принёс золото Олимпиады Казахстану! А у Гуменника украли медаль
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android